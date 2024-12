Horóscopo do dia : confira a previsão para os 12 signos em 24 de dezembro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (24), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 24/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Os esclarecimentos precisam ser desprovidos da vontade de obter uma resposta à altura de suas pretensões, mas feitos em nome somente de sua alma ter o alívio buscado. As palavras são sementes, não se sabe se germinam.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Nem tudo é aproveitável, há muita coisa estranha envolvida em cada proposta que sua alma recebe, ou em cada pretensão que tenta satisfazer. O cenário do mundo impõe circunstâncias que não podem ser evitadas.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Agora não dá tempo para arrumar o que teve oportunidades demais no passado; melhor nem começar a fazer isso, porque os resultados seriam contrários aos esperados. Melhor viver bem, com leveza e alegria. Melhor mesmo.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Na malha dos relacionamentos sociais que servem de referência para você, sua alma encontra o microcosmo do que anda acontecendo no mundo inteiro. O cenário se torna a cada dia mais complexo e as pessoas andam inquietas.