Alexandre de Moraes deveria se declarar impedido de seguir no caso do golpe

Xandão. Eu nem escrevi o nome completo, mas você já sabe de quem estou falando. Uma figura que se tornou central na política e nas conversas no Brasil, Alexandre de Moraes virou protagonista em uma série de temas polêmicos e que engajam a sociedade polarizada em que vivemos. Foi ele que tomou para si o inquérito do 8 de janeiro. Somente em relação às pessoas que estavam diretamente envolvidas no quebra-quebra em Brasília proferiu milhares de decisões. Também bateu de frente com Elon Musk, tirando a rede social comandada pelo bilionário do ar por semanas. Neste caso, o Supremo Tribunal Federal nem foi provocado, o que normalmente acontece. A proatividade de Moraes trouxe o tema à tona em forma de processo. Note que não entrei aqui no mérito das decisões, que até considero acertadas.