“Quando falei com ela, ouvi a voz da minha filha”, diz brigadiano que atendeu ocorrência de menina raptada e abusada em Tramandaí 

Alerto que não tem como assistir ao trecho do Atualidade, em que a mãe da menina e um dos responsáveis pelo resgate falam, sem se emocionar.

O sargento Christian Pacheco é do 2º Batalhão de Choque de Santa Maria, mas participa da Operação Golfinho, no Litoral Norte. Ele contou, em detalhes, como foi o momento da abordagem. Todas as informações que chegaram à Polícia foram averiguadas.