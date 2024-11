O paradoxo de Moro: quis tanto condenar que salvou José Dirceu

Não gosto de José Dirceu. Não o conheço pessoalmente, mas, como cidadão, tenho o direito de pensar assim, visto que ele, como se sabe, praticou corrupção da grossa quando era ministro. Embora negue até hoje, Dirceu foi apontado pela Justiça, em 2005, como grande maestro do mensalão, regendo com dinheiro público uma orquestra de parlamentares que, naturalmente, tocavam a mesma melodia do governo.