Defender o meio ambiente já foi coisa de patriota de direita

Parque Marinha do Brasil: cria do regime militar.

Todo o patriotismo de antigamente se baseava nisso, em uma nação tão orgulhosa da sua vocação natural que exaltava essa beleza até no hino — afinal, você sabe, nossos bosques têm mais vida e nossos campos têm mais flores. José Bonifácio, que praticamente fundou o pensamento conservador brasileiro, já se horrorizava com o desmatamento em 1821: "Que defesa produziremos no tribunal da Razão, quando os nossos netos nos acusarem de fatos tão culposos?".

E o poeta cujos versos seriam eternizados no hino, Gonçalves Dias, lançou em 1846 aquela que se tornaria uma das frases mais repetidas da nossa literatura: "Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá". Quer dizer: amar o Brasil era amar um pássaro gorjeando. Não por acaso, foram governos de forte apelo nacionalista, no Estado Novo (1937-1945) e na ditadura militar (1964-1985), que criaram grande parte da legislação ambiental e das áreas protegidas.

Aliás, foi durante a ditadura, na gestão do prefeito Guilherme Socias Villela, que Porto Alegre recebeu o impressionante plantio de 1,15 milhão de árvores. Villela pegou um aterro descampado à beira do Guaíba, mandou plantar nele 12 mil mudas, e assim surgiu o Parque Marinha do Brasil, por exemplo. E a esquerda brasileira, onde estava? Certamente ocupada com outras prioridades, como lutar contra a tortura e a censura.