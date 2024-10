O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, anulou na segunda-feira (28) todos os atos processuais conduzidos pelo ex-juiz Sergio Moro contra o ex-ministro José Dirceu no âmbito da Operação Lava-Jato. A decisão inclui ainda as condenações proferidas por Moro contra Dirceu. As informações são do g1.