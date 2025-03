Prefeita em exercício, Betina Worm participa de cortejo de homenagem a Iemanjá no Mercado Público

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Em uma das últimas agendas como prefeita em exercício, Betina Worm participou nesta sexta-feira (28) do cortejo de homenagem a Iemanjá. Betina acompanhou o último trecho do evento, no Bará do Mercado Público, onde acompanhou as bênçãos de proteção do Pai Tito e outros integrantes de centros de religiões de matriz africana.

O cortejo religioso encerra o mês dedicado a Iemanjá e também abre, simbolicamente, o período de Carnaval. A celebração percorreu diversos pontos do Centro Histórico, desde a Esquina Democrática até o Paço Municipal, onde ocorreu a tradicional lavagem das escadarias.

— O Bará é um lugar cheio de simbolismo para Porto Alegre. Sempre que vou ao Mercado passo nesse ponto e sinto as boas energias, é especial para mim. Poder estar lá, fazer parte do cortejo e receber as bênçãos foi maravilhoso — disse Betina.

Ainda no Mercado Público, como parte do encerramento do cortejo, foi feita a cerimônia de assentamento da imagem de Iemanjá, na filial da Flora Filhas de Iemanjá — inaugurada na ocasião.