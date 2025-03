O preço de achar que cultura não vale nada

Quer dizer: para o governo de Novo Hamburgo , cujo orçamento chega a R$ 2 bilhões, manter viva uma das orquestras mais antigas do Estado — ela faria 73 anos em 2025 — não é um legado a ser preservado, mas um peso a ser descartado. Não é nada que inspire orgulho, pelo contrário, é um capricho qualquer que não merece uma migalha do que o município arrecada.

Espantoso, mas não chega a ser surpreendente. Faz tempo que um certo pensamento político no Brasil trata cultura como enfeite, como algo menor, dispensável, sem utilidade prática. Talvez porque só enxerguem valor no que gera impacto imediato, no que aparece em planilha de Excel, no que rende inauguração com fita de corte — nunca no que forma cidadãos, alarga horizontes ou dá identidade a uma cidade.