"É o abandono de um patrimônio", diz dirigente sobre o fim da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo

Uma das mais tradicionais instituições de música do Estado, a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo (OSNH), com 72 anos de existência, encerrou as atividades. A medida, segundo a direção do Instituto Arlindo Ruggeri, responsável pela gestão do grupo, se deve à decisão da prefeitura de não renovar a parceria que garantia a manutenção do projeto.

— Estamos muito tristes com tudo isso. É o abandono de um patrimônio — lamenta Vera Santana, presidente do instituto.

Ela conta que desde janeiro vinha tentando reverter a decisão do prefeito Gustavo Finck. Em e-mail enviado no último dia 14 pela Secretaria Municipal da Cultura, o instituto recebeu a notícia de que não haveria recuo. Na mensagem, o órgão alega "sérios desafios financeiros", o que impediria a continuidade do contrato (leia a íntegra abaixo).

— Fomos comunicados inicialmente em janeiro e, desde então, conversamos com várias pessoas e, por fim, com o próprio prefeito. Explicamos a importância da orquestra, que é tombada como patrimônio, e ele prometeu nos dar uma resposta, que nunca veio. Na última sexta-feira (dia 14), recebemos esse comunicado de que não haveria continuidade — diz Vera.

O grupo conta com 34 músicos entre os naipes de metais, madeiras, palhetas, contrabaixo e percussão. Tombado como Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Novo Hamburgo em 2008, só perde em antiguidade para a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), que completa 75 anos em 2025.

Além da OSNH, o Instituto Arlindo Ruggeri é responsável pelo projeto social Núcleo de Orquestras Jovens. Conforme a entidade, três polos serão fechados, também por falta de apoio. Eles oferecem ensino gratuito de música para crianças do município. Outros 23 seguirão funcionado, quatro deles com verbas da Secretaria Municipal de Educação e os demais com recursos captadas via Lei Rouanet.

Prefeito Gustavo Finck, ainda há tempo para reverter a decisão. Será mesmo que não há alternativa? A coluna está aberta para conversar.

É com grande pesar que o Instituto Arlindo Ruggeri, enquanto gestor da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo e do Núcleo de Orquestras Jovens de Novo Hamburgo, vem por meio deste comunicar o cessar das atividades da OSNH e de três polos do projeto social de ensino musical, Núcleo de Orquestras Jovens.

A manutenção das atividades mencionadas era, até então, mantida através de repasses de verba da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, via Termo de Parceria com a Secretaria de Cultura do município, o que foi encerrado por meio de um comunicado oficial na última sexta-feira, 14 de março de 2025.

A Orquestra, que é tombada como patrimônio histórico, artístico e cultural de Novo Hamburgo, é uma das principais referências do meio cultural da cidade e um dos grupos orquestrais mais antigos do estado, cessará suas atividades após 72 anos de atividades ininterruptas, deixando 34 músicos profissionais desempregados.

O Instituto Arlindo Ruggeri, que homenageia com sua denominação o maestro fundador da banda municipal, criado em 1952, mantém parceria com o poder público de Novo Hamburgo há 28 anos, valorizando e consistentemente na qualificação e preservação da OSNH, sendo ela o centro de todo o trabalho da Instituição, que atualmente mantém o Núcleo de Orquestras Jovens e o Festival Internacional de Música de Novo Hamburgo, além de ter recebido a Prefeitura, em 2022, o prédio histórico tombado onde funcionou a Secretaria da Saúde, em Hamburgo Velho, para transformá-lo na Casa da Orquestra, que hoje possui verba estadual aprovada para projeto atualizado de restauro.

Com o fim do repasse, também cessam as atividades de três polos do projeto social que oferta o ensino musical gratuito a crianças e jovens do município. Com isto, 75 crianças deixarão de ser atendidas nestes três núcleos. Outros 23 polos seguirão em funcionamento, sendo quatro com recursos da Secretaria Municipal de Educação, e os demais mantidos com recursos captados pelo Instituto por meio da Lei Rouanet.

Citando o histórico do caso, após o reconhecimento da pendência na assinatura do termo, nos primeiros dias do ano vigente, o Instituto entrou em contato e realizou diversas reuniões com representantes da atual administração municipal, e desde então, aguardava o retorno sobre a assinatura do Termo de Parceria com a instituição, protocolado no dia 30/11/2024, sob nº 184439/2024. Na última semana, a negativa oficial foi recebida, através do Secretário de Cultura, Jorge Angelo Reinheimer, sob a justificativa da necessidade de cortar gastos.

Dadas as circunstâncias, o Instituto Arlindo Ruggeri se vê obrigado a cessar as atividades anteriormente mencionadas. Contudo, promete seguir com todos os esforços possíveis para reverter a situação, com a certeza de que o trabalho realizado é indispensável para a comunidade, para o patrimônio do município e a economia local, sendo a arte – neste caso a música – importante não só para o desenvolvimento pessoal e na descoberta de vocações, mas como potente catalisadora de desenvolvimento humano e econômico.

Contamos com a compreensão e apoio de todos!

Novo Hamburgo, 17 de março de 2025

