Negociações sobre cessar-fogo na Ucrânia começarão no domingo na Arábia Saudita

O Enviado Especial da Casa Branca para o Oriente Médio Steve Witkoff (3º E) fala brevemente com repórteres enquanto caminha de volta para a Ala Oeste após uma entrevista na televisão no gramado norte da Casa Branca.

As conversas sobre um cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia vão continuar no domingo na cidade de Jidá, na Arábia Saudita, informou o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, nesta terça-feira (18).