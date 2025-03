Cervejaria de porto-alegrenses em Lisboa ganha medalha de ouro em premiação internacional

Fundada em 2022 por um casal de jornalistas gaúchos em Lisboa, Portugal, a LisPoa Craft Beer acaba de ganhar um prêmio. Sua Irish Stout (um tipo de cerveja escura, com sabor tostado e amargo) recebeu medalha de ouro no Untappd Community Awards — premiação global baseada em avaliações de consumidores na maior plataforma social de cervejas do mundo.

Os prêmios são divididos por região, e as cervejas dos gaúchos Luciana Borba e Tárlis Schneider ficaram entre as melhores de Portugal. Além do ouro da Irish Stout, a marca recebeu medalhas de prata com a Session Hazy IPA e a American Amber Ale.

— É uma avaliação importante para a gente, porque a premiação valoriza a opinião das pessoas que de fato consomem a bebida — diz Luciana.

A LisPoa

Taimara Neto / Divulgação

Mistura de pub e fábrica de cerveja, a LisPoa Craft Beer funciona no bairro Arroios, em Lisboa, eleito em 2019 o "mais legal do mundo" pela Revista Time Out. De zona estigmatizada no passado, a região passou a caldeirão multicultural e ganhou a fama de "queridinha" entre lisboetas e turistas.

Com eventos e shows ao vivo, o bar passou a atrair um público diverso e animado, sedento pelas 10 torneiras de cerveja artesanal do estabelecimento — incluindo o chope "Chimas Blonde".