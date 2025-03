Orquestra Theatro São Pedro une seus quatro últimos maestros em concerto comemorativo de 40 anos

No dia em que completará exatos 40 anos, 10 de abril de 2025 (anote esta data!), a Orquestra Theatro São Pedro subirá ao palco, em Porto Alegre, com uma apresentação de luxo.

Conduzida por Evandro Matté, à frente do conjunto desde 2018, a exibição terá a participação especial dos últimos três maestros e diretores artísticos da orquestra: Antônio Borges-Cunha, Lutero Rodrigues e Fredi Gerling.

O primeiro convidado a se apresentar será Rodrigues, que foi liderou o grupo de 1996 a 2003. Ele regerá As Parcas, em homenagem ao porto-alegrense Fernando Mattos (1963-2018), compositor que, na época, era ouvido com frequência nas apresentações da orquestra e que até hoje é lembrado nos programas.

Em seguida, o maestro Borges-Cunha, que comandou os músicos por 14 anos (entre 2004 e 2017), regerá a obra Evocação de Augusto Meyer, assinada pelo gaúcho Armando Albuquerque (1901-1986), um dos principais professores da história do curso de Música da UFRGS, cujo repertório também faz parte da trajetória da orquestra.

Depois, será a vez de Gerling, regente do grupo de 1989 a 1995. Para a ocasião, ele escolheu O Moldávia, trazendo a beleza de uma das obras mais conhecidas e executadas do tcheco Bedřich Smetana para a comemoração.

O encerramento do espetáculo, que será conduzido por Matté, terá como solista o pianista Cristian Budu, um dos maiores nomes da música clássica na atualidade, interpretando o Concerto para Piano, de Edvard Grieg.

O instrumentista natural de Diadema, na Grande São Paulo, já rodou o mundo se apresentando em grandes salas de concerto e é responsável, segundo críticos especializados, pelo maior feito de um pianista brasileiro nas últimas três décadas: ter vencido o prestigioso Concurso Internacional de Piano Clara Haskil, na Suíça.

A apresentação especial, marcada para as 20h, será realizada no palco do Teatro Simões Lopes Neto, que recém terá sido inaugurado no complexo cultural Multipalco Eva Sopher, já que o centenário Theatro São Pedro, que deu nome ao conjunto, estará fechado para obras.

Serviço

O quê: concerto dos 40 anos da OTSP

Quando: 10 de abril, às 20h

Onde: no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco do Theatro São Pedro

Quanto: entre R$ 10 (estudantes) e R$ 50 (inteiro); os ingressos para o concerto já estão à venda e podem ser adquiridos no site www.theatrosaopedro.rs.gov.br.

A história da OTSP

A Orquestra Theatro São Pedro foi criada em 10 de abril de 1985 para fortalecer a tradição musical do Theatro São Pedro, por meio de uma parceria informal entre a direção do teatro e o Departamento de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – mais precisamente, pelo interesse do violinista e professor Marcello Gershfeld, do professor de regência, Arlindo Teixeira, do maestro José Pedro Boéssio e do coordenador da área de música da subsecretaria de Cultura do Estado da época, Ayres Potthoff.

A parceria foi feita espontaneamente e motivada, principalmente, pela vontade de criar uma orquestra para atuar no Theatro São Pedro, então recentemente reinaugurado, após mais de uma década fechado.

De acordo com a presidente da Fundação Theatro São Pedro à época, Eva Sopher (já falecida), o objetivo era dar oportunidade aos jovens estudantes de música para que eles pudessem se apresentar ao público e projetar suas futuras carreiras. Desde seu início, a orquestra é mantida somente com apoio da iniciativa privada.

A orquestra realizou três turnês internacionais, sendo a primeira na Costa Rica, em 1992. Na oportunidade, representou o Brasil no II Festival Internacional de Música da Costa Rica. Em novembro de 1993, realizou uma turnê pelos Estados Unidos a convite da University of Georgia. Em 1995, tocou em nove cidades da Alemanha, realizando dez concertos e levando em seu repertório, principalmente, a música brasileira.

A OTSP consolidou-se como um dos principais grupos de câmara brasileiro em atividade continuada. Nessas quatro décadas, tem contribuído para a cultura, realizando a produção de óperas e balés, além de três séries de apresentações permanentes nos últimos anos: os Concertos Série Theatro São Pedro, os Concertos Didáticos Banrisul e os Concertos Comunitários Zaffari.

Em seu histórico de apresentações, constam músicos de renome internacional, como Yara Bernette, Luis Ascot, Ransom Wilson, Yamandu Costa, Nelson Freire, Charles Rosen, Sumi Jo, Ann Schein, Altamiro Carrilho, Nicanor Zabaleta, Zygmunt Kubala e Jean-Pierre Rampal. Representam a música popular brasileira, as participações dos solistas Adriana Calcanhotto, Wagner Tiso, Ivan Lins, João Bosco, entre muitos outros.

A orquestra também atua com o projeto social Orquestra Jovem Theatro São Pedro, um dos principais orgulhos da gestão de Evandro Matté. A iniciativa de formação de cidadãos através da linguagem musical e da técnica instrumental surgiu em 2021 e, desde então, oferece vivências artísticas e socializadoras a crianças e adolescentes.

O projeto tem o propósito de utilizar a arte como meio de desenvolver a autoestima, as competências cognitivas, a inserção cultural e a cidadania. Durante todo o ano, pequenos e jovens a partir dos sete anos de idade são recebidos no Multipalco Eva Sopher com aulas de violino, viola, violoncelo, contrabaixo e percussão, assim como disciplinas de teoria e percepção musical.

