Orquestra Theatro São Pedro dá início às comemorações dos 40 anos

A Orquestra Theatro São Pedro vai virar "quarentona". Fundada em 1985, a instituição comandada pelo maestro Evandro Matté abre a temporada especial de aniversário no próximo dia 20, com a violinista austríaca Elisso Gogibedaschwili.

A solista — que já se apresentou em algumas das maiores casas de concerto do mundo — participará do espetáculo Violino Virtuoso, que destaca grandes obras dedicadas ao instrumento.

Empunhando um violino do final do século 17 (que pertenceu a Andrea Guarneri), ela interpretará na Capital o Concerto para Violino Nº 2 (do maestro georgiano Otar Taktakishvili) e Tzigane (rapsódia escrita pelo francês Maurice Ravel).

Com regência e direção artística de Matté, a apresentação contará ainda com String Symphony Nº 10 (de Felix Mendelssohn), além de Introdução e Allegro do inglês Edward Elgar.

Detalhe: a obra composta por Elgar em 1905 levou cerca de 50 anos para ser incorporada ao repertório de grandes orquestras devido à complexidade musical e dificuldade técnica.

Mudança de casa

O concerto será o primeiro e o último realizado pela orquestra no palco do Theatro São Pedro em 2025, já que o espaço fechará no fim de março para uma série de reformas estruturais que devem durar cerca de um ano.

A partir de abril, as apresentações mensais do grupo serão abrigadas pelo vizinho Teatro Simões Lopes Neto. Com inauguração marcada para o fim de março, o espaço marcará a conclusão das obras do Multipalco Eva Sopher, após 22 anos.

O novo teatro sediará, inclusive, o espetáculo de 40 anos da Orquestra Theatro São Pedro, marcado para 10 de abril, dia exato da fundação do conjunto. No aniversário, Matté receberá convidados especiais que fizeram parte dessa história, além do pianista Cristian Budu, que será o solista da noite comemorativa, interpretando o Concerto para Piano, do norueguês Edvard Grieg.

Retomada

A apresentação com Elisso Gogibedaschwili era um dos destaques previstos para a temporada 2024 da orquestra, e estava agendada para maio do último ano, quando o Rio Grande do Sul foi atingido pela enchente que marcou a maior catástrofe climática da história do Estado.

Agora, a violinista tem nova data para desembarcar na capital gaúcha, abrindo a temporada especial de 40 anos ininterruptos de atuação da Orquestra Theatro São Pedro. Na noite de estreia, o público ainda conhecerá todas as atrações da temporada 2025, que prevê uma série de espetáculos especiais, com artistas de diferentes cidades do Brasil e do exterior, e programações que abrangem repertórios diversificados, da música de concerto ao universo pop.

Sobre Elisso Gogibedaschwili

Nascida em 2000, em Vorarlberg, na Áustria, em uma família multicultural de músicos, Elisso iniciou sua carreira internacional como solista aos 10 anos de idade, tocando em Budapeste com a MAV Symphony Orchestra, considerada uma das principais orquestras profissionais da Hungria.

Já se apresentou ao lado de prestigiados conjuntos, como NDR Radio Philharmonic Orchestra, Munich Symphony Orchestra, Janáček Philharmonics, Orchestra da Camera die Mantova, Wuhan Philharmonic Orchestra e a Ospa.

Desde 2021, estuda com Krzystof Wegrzyn na Universidade de Música e no Teatro de Hannover e tem uma bolsa de estudos da International Music Academy, em Liechtenstein. Tem construído uma sólida carreira, sendo elogiada pelos críticos por sua presença, técnica, maturidade, virtuosismo e expressividade.

Em maio deste ano, tocará no Carnegie Hall, em Nova York, ao lado do pianista Konstantin Lifschitz.

A orquestra

Fundada em 1985, a Orquestra Theatro São Pedro tem o compromisso de honrar tudo o que representa o Theatro São Pedro. Desde o surgimento, é mantida com apoio da iniciativa privada e por um conjunto de associados.

Sob direção artística do maestro Evandro Matté, a orquestra tem em seu calendário fixo os concertos Série Theatro São Pedro, a série Concertos Didáticos Banrisul Corretora de Seguros e a série Concertos Comunitários Zaffari.

Serviço

O quê: "Violino Virtuoso" — Concerto de abertura da temporada 2025 da Orquestra Theatro São Pedro, com a OTSP e a violinista Elisso Gogibedaschwili

"Violino Virtuoso" — Concerto de abertura da temporada 2025 da Orquestra Theatro São Pedro, com a OTSP e a violinista Elisso Gogibedaschwili Quando: dia 20 de março, quinta-feira, às 20h

dia 20 de março, quinta-feira, às 20h Onde: no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, Centro Histórico, Porto Alegre)

no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, Centro Histórico, Porto Alegre) Ingressos: a partir de R$ 10

a partir de R$ 10 Pontos de venda: no site www.theatrosaopedro.rs.gov.br e na bilheteria do Theatro São Pedro (somente no dia do concerto, a partir das 18h)

