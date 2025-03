Do vinho à polenta, eventos gastronômicos movimentam município na Serra Gaúcha 

Veja a beleza do centro da cidade. Secretaria do Turismo de Antônio Prado / Divulgação

Em meio aos casarões históricos do centro de Antônio Prado, na Serra, ocorre no próximo sábado (22) o Vino in Piazza (Vinho na Praça, em tradução livre). A celebração é uma oportunidade de degustação de rótulos e pratos típicos da região, além de contar com apresentações artísticas que celebram a herança italiana e a cultura local.

O evento, que será realizado das 17h às 23h na Praça Garibaldi (programe-se!), contará com 10 pontos gastronômicos e 14 vinícolas da Rota Encosta da Serra. A organização é da prefeitura de Antônio Prado em parceria com a Associação de Enoturismo e Vitivinicultura dos Vales (Assenoviti).

— Cada taça de vinho, cada prato servido e cada produto artesanal contam a história de dedicação e perseverança das nossas famílias, que fazem de Antônio Prado um lugar especial — diz o prefeito Roberto Dalle Molle, reforçando a importância cultural e econômica da festa.

Leia Mais Chef Roberta Sudbrack volta às origens com novo restaurante em Gramado

Na próxima sexta-feira (21), véspera do Vino in Piazza, a cidade também celebra a gastronomia com o evento La Polentina, promovido pelo Círculo Vicentino de Antônio Prado. A polenta é o carro-chefe, servida mole com molhos, frita e brustolada, sem contar os formatos inovadores: pizza de polenta, pastel de polenta, polentas recheadas e sobremesas à base do ingrediente.

O Vino in Piazza e a La Polentina fazem parte da programação especial dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Em 20 de maio de 1875 os primeiros imigrantes do país europeu chegaram ao Estado.

Serviço

O que : Vino in Piazza

: Quando : 22 de março

: 22 de março Onde : Praça Garibaldi, no centro de Antônio Prado

: Praça Garibaldi, no centro de Antônio Prado Quanto : entrada gratuita

: entrada gratuita Dica: no dia anterior, acontece a La Polentina, com mais informações no site da secretaria do turismo do município.