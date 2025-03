Novo romance de Chimamanda chega ao Brasil, e clube de leitura gaúcho será o primeiro a distribuir a obra

Um dos nomes mais aclamados da literatura contemporânea, a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie está de volta com um novo romance após mais de uma década.

A Contagem dos Sonhos chega ao Brasil em março pela Companhia das Letras, e a porto-alegrense TAG Experiências Literárias será o primeiro clube de leitura a distribuir a obra para associados.

É um golaço da empresa "made in RS", que tem conquistado seguidores no país inteiro. São 40 mil pessoas, que recebem livros em casa todos os meses, com material extra e curadoria diferenciada — sim, isso não só existe como está dando certo, mesmo num mundo abduzido pelas telas!

O novo trabalho de Chimamanda marca seu retorno ao romance após o sucesso de Americanah (2013) e traz uma narrativa que explora a diversidade de vivências de jovens mulheres africanas em seus movimentos pelo mundo. Entre os temas abordados, estão identidade, raça, gênero e as escolhas que moldam as trajetórias femininas.

Sobre Chimamanda Adichie

Chimamanda Ngozi Adichie é uma das escritoras mais influentes da atualidade. Autora de sucessos como "Meio Sol Amarelo", "Hibisco Roxo" e "Sejamos Todos Feministas", sua obra aborda com profundidade questões de gênero, identidade, racismo e história africana. Seus livros são traduzidos para dezenas de idiomas e amplamente premiados ao redor do mundo.

Sobre a TAG

Fundada em 2014 em Porto Alegre, a TAG é o maior clube de leitura do Brasil, com aproximadamente 40 mil associados em todo o país.

Com dois formatos de assinatura, a TAG Inéditos e a TAG Curadoria, o clube oferece desde best-sellers internacionais antes de sua chegada ao Brasil até edições especiais de clássicos e contemporâneos indicados por grandes nomes da literatura.

Em 2024, a marca comemorou 10 anos e estreou no mercado de clubes de leitura customizados para celebridades, além de operar clubes de leitura corporativos, por meio da TAG para Empresas. Também conta com uma livraria on-line e com o app Cabeceira.

Sobre a entrega do novo livro

Via TAG, a obra chegará aos associados da TAG Inéditos na caixinha de abril, em uma edição exclusiva, com projeto gráfico diferenciado e materiais complementares sobre a autora e a obra, que aprofundam a experiência de leitura. Os membros da TAG Curadoria que desejarem adquirir a obra poderão escolhê-la como opcional do mês e recebê-la na caixinha de maio.