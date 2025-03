A história por trás dos cartazes de "Elis vive!" espalhados por Porto Alegre

Tapumes de Porto Alegre receberam, nos últimos dias, cartazes minimalistas com a frase "Elis vive!" . Por trás da ação, criada para divulgar a programação dos 80 anos da nossa maior cantora, está a morte precoce de Elis Regina, em 19 de janeiro de 1982 .

À época, o diretor de teatro Luciano Alabarse (hoje um dos mais renomados do país) propôs a colegas a ideia de pichar “Elis vive!” em homenagem à cantora. A subversão dos fãs espalhou-se pela cidade e pelo Brasil, com pichações registradas em diferentes capitais, algumas das quais fotografadas por Alfonso Abraham (que você vê acima).

— Quando veio à tona a notícia do passamento da Elis, começaram a aparecer esses pichos. Nós lembramos disso e emulamos a ação como uma forma de recordar a cantora e de chamar a atenção para essa data especial — conta a jornalista Bruna Paulin, curadora da exposição ELIS 80 , na Casa de Cultura Mario Quintana.

A homenagem é do tamanho de Elis. ELIS 80 começou no último dia 11 e segue até 25 de março, com espetáculos musicais, entrevistas, audições de álbuns, mostra de filmes e visitas guiadas ao espaço dedicado à artista na Casa de Cultura.