Asilo Padre Cacique terá "Bailinho Gudinaite"

Diversão não tem idade. A Gudinaite — balada 50+ que nasceu em Porto Alegre e conquistou o público Brasil afora — vai desembarcar no Asilo Padre Cacique , a instituição de longa permanência mais tradicional da Capital (são 125 anos de história, ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade social).

Liderada pela jornalista Patricia Parenza e pelo cineasta Diego de Godoy, a edição especial “Bailinho da Gudinaite” será na próxima terça-feira (18), das 15h às 17h. O objetivo é alegrar os moradores e despertar o interesse de empresas para a campanha permanente Doe Carinho (doecarinho.com.br) , criada para apoiar a manutenção do asilo.

Patricia é uma espécie de embaixadora da causa e já esteve no Padre Cacique muitas vezes. Ela e Diego estão preparando uma playlist especial, com músicas das décadas de 1950, 60 e 70, para agitar a turma.

— É uma alegria e uma honra poder levar nossa festa para os moradores do asilo. Estamos mergulhando nas canções que encantaram tantas gerações para deixar todo mundo animado — conta a dona da festa.

Convite a empresas

O Bailinho Gudinaite é voltado para os residentes da casa, que são pessoas com mais de 60 anos em situação de vulnerabilidade social, mas a iniciativa também abre as portas para que empresários interessados em apoiar a causa conheçam a estrutura . O é referência em qualidade de vida e atendimento para seus moradores.

— A festa Gudinaite se propôs a ser parceira da campanha Doe Carinho, e a realização do Bailinho é o começo de tudo. Queremos ajudar de forma mais efetiva na manutenção dessa instituição. Assim, aproveitamos para anunciar que nossa festa de maio de 2025, que será realizada no Encouraçado Butikin, em Porto Alegre, será beneficente, com parte da renda revertida para o Asilo — destaca Patricia.