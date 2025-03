Artista austríaca que cria tintas com remédios descartados fará obra ao vivo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Porto Alegre vai receber uma artista austríaca que usa tintas incomuns em suas telas. Ela produz pigmentos a partir de remédios descartados, e fará uma de suas obras, ao vivo, no saguão do Hospital de Clínicas da Capital (HCPA).

Monika Kus-Picco estudou pintura na Universidade de Artes Aplicadas em Viena, na Áustria, e na Academia de Arte de Düsseldorf, na Alemanha. Desde que sua mãe foi diagnosticada com Alzheimer, em 2018, ela passou a criar as tintas feitas com pílulas de cores variadas, usando solventes da indústria farmacêutica.

Com base nessa técnica, Monika pinta telas em grande escala que evocam fenômenos cósmicos e reações bioquímicas. Por exemplo: da mistura de substâncias vermelhas e amarelas, não necessariamente resulta a cor laranja (às vezes, vem à tona um verde brilhante).

Curioso, não? Pois será possível ver isso de perto no dia 27 de março, às 11h, no HCPA. Na sequência, haverá um bate-papo com a visitante, mediado por professores ligados à medicina e à bioética.

Antes disso, no dia 20 de março, Monika participará de uma vernissage e de um debate no Memorial do Ministério Público. Com curadoria de Kathrin Rosenfield, professora de Filosofia da UFRGS e cônsul honorária da Áustria, a exposição ficará em cartaz até 14 de abril.

Vai por mim: vale prestigiar.

A programação em detalhes

No Memorial do Ministério Público

O quê: vernissage com exposição de obras de Monika Kus-Picco e debate

vernissage com exposição de obras de Monika Kus-Picco e debate Quando: dia 20 de março, sendo que a exposição vai até 14 de abril

dia 20 de março, sendo que a exposição vai até 14 de abril Onde: no subsolo do Memorial do MP, localizado na Praça Mal. Deodoro, 110, Centro Histórico, Porto Alegre

no subsolo do Memorial do MP, localizado na Praça Mal. Deodoro, 110, Centro Histórico, Porto Alegre Quanto: entrada franca

Participantes do debate

Lucia Mariano da Rocha Silla - médica com doutorado em Genética e Biologias Molecular, professora titular da Faculdade de Medicina da UFRGS, coordenadora do Centro de Processamento Celular Avançado da Rede Nacional de Terapia Celular no Hospital de Clinicas de Porto Alegre (HCPA), e membro titular da Câmara Técnica para Terapias Avançadas da Anvisa.

José Roberto Goldim - biólogo com doutorado em Medicina (Clínica Médica), professor titular da Escola de Medicina da PUCRS, coordenador do Núcleo e do Comitê de Bioética Clínica do HCPA e pesquisador responsável pelo Laboratório de Pesquisa em Bioética e Ética na Ciência do HCPA.

Kathrin H. Rosenfield - curadora da exposição, professora titular do Departamento de Filosofia da UFRGS, membro fundadora do Centro de Estudos Europeus e Alemães (CDEA) e cônsul honorária da Áustria. Atua na interface de filosofia, artes e literatura.

No Hospital de Clínicas

O quê: Monika Kus-Picco irá pintar uma tela, na presença de público, no saguão do hospital e, na sequência, participará de uma conversa sobre suas motivações e sua trajetória na interface entre arte, saúde e sociedade

Monika Kus-Picco irá pintar uma tela, na presença de público, no saguão do hospital e, na sequência, participará de uma conversa sobre suas motivações e sua trajetória na interface entre arte, saúde e sociedade Quando: 27 de março, das 11h às 13h

27 de março, das 11h às 13h Onde: no saguão do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na Rua Ramiro Barcelos, 2350, bairro Santa Cecília, na Capital

no saguão do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na Rua Ramiro Barcelos, 2350, bairro Santa Cecília, na Capital Quanto: entrada franca

Participantes do bate-papo

Leila Beltrame Moreira - coordenadora do Mestrado em Pesquisa Clínica do HCPA, médica, professora da Faculdade de Medicina da UFRGS, farmacologista e epidemiologista.

Márcia Fernandes Santana - advogada, doutora em Direito, pós-doutora em Ciências Médicas, professora e coordenadora-adjunta do Mestrado em Pesquisa Clínica do HCPA.