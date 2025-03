Nova exposição no Museu de Arte do Paço reflete sobre o papel da tecnologia na evolução humana

Composta por peças como a que você vê nas fotos acima, a exposição Homo Machina Reloaded será aberta nesta terça-feira (11), na Sala Aldo Locatelli, do recém-inaugurado Museu de Arte do Paço , o Mapa (que fica no prédio onde funcionou a prefeitura de Porto Alegre entre 1901 e 2022).

Com curadoria de José Francisco Alves, membro da Associação Internacional de Críticos de Arte, mostra é um desdobramento de Homo Machina, realizada nas Salas Negras do Museu de Arte do RS (Margs), no início de 2019.