Casa de shows liderada por gaúchos no Rio entrou na lista dos "Melhores Lugares do Mundo" da Time

A revista Time, publicada nos Estados Unidos, rendeu-se a uma joia que acabou de ser revitalizada em Copacabana, no Rio de Janeiro, e transformada numa grandiosa casa de espetáculos. A Roxy Dinner Show, comandada pelo DC Set Group, dos gaúchos Cicão Chies e Dody Sirena, foi eleita pela publicação como "um dos melhores lugares do mundo em 2025".

Datado de 1938 e localizado na esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana com a Rua Bolívar, o prédio já foi o maior cinema do Brasil, chamado Cine Roxy, até entrar em decadência (como muitas das salas do tipo no país, ao longo das últimas décadas).

Depois de obras de revitalização com investimento de R$ 70 milhões, o icônico "cine" reabriu em outubro de 2024, totalmente repaginado, como “Dinner Show” (quando o espectador janta e assiste a shows musicais).

No local, está em cartaz o espetáculo “Aquele Abraço", um passeio pelas diferentes regiões do Brasil e pela rica cultura de cada uma delas (inclusive do Rio Grande do Sul). A montagem virou um chamariz para turistas e vem atraindo gente de todo o mundo.

Dody e Cicão, como era de se esperar, estão radiantes com o destaque internacional, e não é para menos.

— O Roxy foi um trabalho e um investimento gigante. Desde o início tínhamos a certeza de que era um projeto diferenciado e que, seguindo exemplos como o Mouling Rouge (em Paris), iríamos nos perpetuar como uma das grandes atrações turísticas do Brasil. Evidentemente que receber essa notícia foi muito gratificante para os sócios, artistas e toda equipe Roxy — destaca Cicão.

O que disse a Time

O texto publicado pela Time, assinado pela jornalista Rosalind Cummings-Yeates, diz mais ou menos o seguinte, em tradução livre:

"O letreiro icônico do 'Roxy Theater', do Rio de Janeiro, convida os clientes a voltarem a uma época em que dançarinas deslumbrantes e a elegância Art Déco eram a regra. Antes um local adorado pelos filmes e performances, o marco de 1938 foi restaurado e renomeado como Roxy Dinner Show, inaugurando uma nova era de entretenimento ao vivo em Copacabana, com uma experiência imersiva de quatro horas de comida, música e dança.

Uma refeição de três pratos, rica em peixe e mandioca, destaca a gastronomia distinta do Brasil; a trilha sonora pulsa com a bossa nova, o forró, o samba e o funk; e o show em si, chamado "Aquele Abraço", transporta os convidados para as cinco regiões geográficas do país por meio de um espetáculo de cor, percussão e movimento.