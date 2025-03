De quanto tempo precisaremos para entender que desacelerar faz bem?

O maior tesouro que alguém pode ter não é uma conta bancária recheada nem a posição de liderança mais desejada do mundo. Não é dinheiro nem poder. É o domínio do tempo .

Nesse mundo onde tudo é instantâneo e se desmancha no ar, onde produzir e “performar” (para usar o termo horrendo da vez) são mais importantes do que refletir e descansar, perdemos a capacidade de reger a própria vida.

Jantar com os amigos? Fica para a semana que vem. Os exames preventivos atrasados? Terão de ser postergados de novo. Parar para brincar com o filho? Mamãe já vai, querido, só mais um minutinho. Dormir oito horas? Nem pensar!

“O que é o tempo?”, quesionou-se Santo Agostinho, pensador da Idade Média, em um de seus escritos. “Se ninguém me perguntar”, respondeu ele, “eu sei; mas se eu desejar explicar a quem me pergunta, não sei.”

Para algumas culturas, o tempo é uma espécie de Deus. Para a nossa, é um paradoxo: tão desvalorizado e preterido quanto necessário e urgente . Ter tempo para si e para os seus é o pote de ouro no fim do arco-íris. É tirar a sorte grande.

Estrela do pensamento filosófico na atualidade, o sul-coreano Byung-Chul Han (famoso pelo conceito de “sociedade do cansaço”) diz que a pausa é “resistência”. Sem ela, “a vida se torna mero desempenho”. Será?

“Não temos mais tempo livre porque praticamente todo o nosso tempo está preso. Preso a quê? Ao princípio do trabalho, ou melhor, do desempenho.”

Alguns já se deram conta e decidiram entrar para a turma do Jomo. Já ouviu falar dela? Joy of Missing Out é a “alegria de ficar de fora”. É uma resposta ao sentimento de Fomo (Fear of missing out), que segue injetando ansiedade em quem não quer perder nada por medo de ser rejeitado.