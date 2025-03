Quase três meses após acidente, morre camareira de pousada atingida por queda de avião em Gramado

Acidente aconteceu na manhã de 22 de dezembro de 2024. Lucas Abati / Agencia RBS

Morreu na manhã desta terça-feira (18) a camareira da pousada atingida pela queda de um avião em Gramado, na Serra, em 22 de dezembro do ano passado. Lizabel de Moura Pereira, 56 anos, estava internada no Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre. A morte foi confirmada pela instituição de saúde e pela família.

Na última semana, o HPS havia informado que o estado de saúde dela era grave, com exigência de cuidados contínuos e que havia apresentado uma piora no quadro clínico geral. Lizabel teve 43% do corpo queimado no acidente.

Durante o período de hospitalização, ela passou por hemodiálise, transfusão de sangue e traqueostomia (procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia para que o ar entre diretamente nos pulmões). Há alguns dias, ela teve uma parada cardíaca, segundo relato publicado por uma familiar nas redes sociais. As informações são do G1 RS.

Dessa forma, subiu para 11 o número de mortos na queda do avião. As outras 10 pessoas estavam na aeronave e eram da família do empresário Luiz Cláudio Galeazzi, proprietário e piloto da aeronave. Uma outra pessoa que também estava na pousada e precisou ser hospitalizada recebeu alta em fevereiro. Valdete Maristela Santos da Silva chegou ao Hospital Cristo Redentor, também na Capital, com queimaduras de 2º e 3º graus em 30% do corpo.

Como foi o acidente

O avião caiu na manhã de domingo, 22 de dezembro de 2024, em Gramado, na serra gaúcha. A queda aconteceu na região da Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central.

Conforme a Infraero, a aeronave de prefixo PR-NDN decolou do Aeroporto de Canela às 9h15min e tinha como destino Jundiaí (SP).

Dez pessoas da família Galeazzi estavam a bordo do avião, um Piper Cheyenne, com motor à hélice. Todas morreram. O empresário Luiz Cláudio Galeazzi, proprietário da aeronave, pilotava o avião no momento do acidente.