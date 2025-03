Isenção de IR é a principal aposta de Lula para se aproximar da classe média

Medida anunciada nesta terça-feira é a principal aposta do presidente Lula para o atual mandato. Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

A apresentação do projeto que isenta de Imposto de Renda (IR) os salários de até R$ 5 mil foi recheada de simbolismos sobre o futuro do governo e a relação do Executivo com o Congresso.

A medida é a principal aposta do presidente Lula para o atual mandato, tendo em vista o potencial de beneficiar a classe média. Mas o avanço da proposta depende diretamente do apoio dos parlamentares.

Para reduzir resistências e dar protagonismo ao Congresso, Lula fez a apresentação do projeto em um evento destinado exclusivamente a deputados e senadores, com a presença de lideranças do centrão. Apelou para que eles entendam que a busca por justiça fiscal não irá gerar resultados apenas para o governo, mas marcará a trajetória de cada parlamentar.

A necessidade da mudança na forma de cobrar o imposto sobre a renda, disse Lula, pode ser percebida nos números. A isenção beneficiaria 10 milhões de pessoas, enquanto a taxação de lucros e dividendos superiores a R$ 50 mil mensais afetaria 141 mil brasileiros.

Lula sublinhou exemplos práticos de como trabalhadores são beneficiados com a medida. Citou o caso de motoristas, autônomos, enfermeiros e professores, que deixariam de pagar IR ou teriam a alíquota reduzida (no caso de salários entre R$ 5 mil e R$ 7 mil).

Apesar de despertar críticas na oposição, a taxação de lucros e dividendos já foi defendida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que não conseguiu avançar com o tema em seu governo. A ideia era basicamente a mesma: compensar uma isenção maior de IR com a taxação de lucros e dividendos.

Nas últimas semanas, o governo tenta se descolar da imagem de "taxador", algo explorado pela oposição e por críticos em redes sociais.

A primeira medida foi determinar a isenção das tarifas de importação de alimentos. Agora, apesar de incluir o aumento na cobrança para brasileiros de alta renda, o projeto é divulgado como uma maneira de reduzir os impostos pagos pelos trabalhadores.

Lula começa a buscar aproximação com o Congresso após várias queixas de lideranças sobre o suposto isolamento do presidente neste terceiro mandato. A presença de lideranças do centrão no evento evidencia que ainda há disposição de partidos de centro para estreitar os laços com o governo, mas também mostra as primeiras reações ao trabalho da ministra Gleisi Hoffmann.