"Que Xou da Xuxa é esse?", questiona vereadora de Caxias sobre cargo e salário no Ipam; veja outros destaques da política

O município não levou adiante a proposta , mas a possibilidade de elevar o salário do diretor de cerca de R$ 10 mil para aproximadamente R$ 18 mil, além do novo cargo, gerou indignação da oposição:

Suspensão de edital

Durante o debate, pouco se falou sobre a suspensão do edital de licitação para a compra de computadores para o Ipam, tema do projeto em discussão. O certame foi impugnado por apontamentos de falta de competitividade.

Silêncio

Abordada com bastante ênfase em vídeo nas redes sociais dos vereadores Hiago Morandi e Daiane Mello, ambos do PL, a não utilização do castramóvel pela prefeitura de Caxias não foi mencionada na sessão desta terça-feira (18). A denúncia de não utilização do equipamento é pertinente e foi possível a partir da prerrogativa legal dos parlamentares de acessar órgãos públicos sem impedimentos.