"A mulher que escreveu a Bíblia", clássico de Moacyr Scliar, ganha reedições no Brasil e no Exterior

Agora, é a vez do clássico “A Mulher que escreveu a Bíblia” , de Moacyr Scliar (1937-2011). A Companhia das Letras acaba de lançar uma versão reeditada do livro, vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Romance em 2000.

Nos EUA

Scliar também ganha novos leitores no Exterior. A editora norte-americana University of New Mexico Press lança ainda neste ano uma versão em inglês de "A Mulher que escreveu a Bíblia" - ou The Woman Who Wrote the Bible, com tradução de Heath Wing.