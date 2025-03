Receita libera consulta a lote residual do Imposto de Renda nesta segunda-feira

A Receita Federal libera a partir das 10h desta segunda-feira (24) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda , que deve ser paga em 31 de março. Mais de 120 mil contribuintes serão contemplados com valores que somam R$ 253 milhões no total.

Distribuição do lote residual do IR

Consulta

A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, no botão "Consultar a Restituição". Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Como resgatar

O pagamento será feito em 31 de março, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Se por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco.