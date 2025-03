Principal favorito em Miami, Zverev perde jogo adiado pela chuva para Fils e cai nas oitavas

Arthur Fils ainda busca destaque no tênis mundial. E faz campanha gigante em Miami, onde somou sua maior vitória da carreira nesta quarta-feira, ao eliminar o número 2 do mundo e principal favorito na Flórida, o alemão Alexander Zverev, de virada, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4. O francês chega pela segunda vez às quartas de um Masters 1000 ao também alcançar a fase em Indian Wells, há duas semanas.

A sexta vitória do francês diante de um Top 10 do circuito demorou dois dias para se concretizar. O jogo fecharia a rodada de terça-feira, mas acabou adiado após a chuva que castigou a Flórida atrasar toda a jornada.

A vitória desta quarta veio após linda paralela e devolução na rede do alemão. Após receber caloroso abraço do oponente, Fils abriu os braços para agradecer o apoio do público, que o aplaudiu de pé. Desde 2016, com Gael Monfils, que a França não levava um tenista às quartas de Indian Wells e Miami no mesmo ano.