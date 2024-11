Mauro Cid diz à PF que desconhecia plano de atentado contra Lula, Alckmin e Moraes

O tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, compareceu nesta terça-feira (19) à sede da Polícia Federal para prestar novo depoimento. Ele foi convocado no âmbito da Operação Contragolpe, que prendeu cinco pessoas pela manhã, suspeitas de arquitetar um atentado contra o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribual fedaral (STF) Alexandre de Moraes, em 2022, após a derrota de Jair Bolsonaro nas urnas.