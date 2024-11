A Polícia Federal (PF) divulgou, nesta terça-feira (19), que está investigando um golpe de Estado que teria sido planejado para impedir a posse do governo eleito em 2022. A Operação Contragolpe prendeu quatro militares do Exército e um agente da PF suspeitos de planejar os assassinatos de Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes.