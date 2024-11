Operação da Polícia Federal Notícia

Saiba quem são os presos suspeitos de planejar a morte de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes

Grupo articulava um golpe de Estado para impedir a posse do presidente eleito. Ofensiva foi deflagrada nesta terça-feira no Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal. O Exército acompanhou as diligências em razão da participação de militares na quadrilha sob investigação

19/11/2024 - 08h45min Atualizada em 19/11/2024 - 11h23min