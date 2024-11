Golpe e morte de Lula, Alckmin e Moraes: mais uma prova de que o povo que acampou em quartéis em 2022 foi usado

A cada vez que se mexe no plano do golpe que o Brasil quase viveu em 2022, pior fica. A Polícia Federal mostra mais uma face perversa do grupo que não aceitou o resultado das eleições, que teve Lula como vencedor. Além da tentativa de golpe, mostrada sob diversas provas, os malucos pretendiam matar Lula, Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.