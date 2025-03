Um terço para Francisco

As semanas passaram e no dia dois chega a foto no grupo de whatsapp da família com o Papa bem pertinho deles. Mais do que isso, a ligação em vídeo horas depois foi linda demais. Minha tia, no dia do aniversário, ganhou um terço das mãos do Papa. Ela foi surpreendida pelo gesto do Santo Padre, que colocou a mão no bolso e tirou um rosário perolado, numa caixinha. O meu tio não só conseguiu levar como entregou ao próprio Papa, em mãos, o terço que havia feito em Novo Hamburgo, na sala de casa.