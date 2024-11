Pela segunda vez em menos de um mês, Veranópolis teve um novo prefeito nesta terça-feira (19). A Câmara de Vereadores enviou, na parte da manhã, notificação ao Executivo, validando a vigência do decreto legislativo que extinguia o mandato de Waldemar De Carli (MDB) como prefeito. Com isso, quem assumiu o cargo foi o vice-prefeito Thomas Schiemann (MDB). Da decisão sobre a perda do mandato por De Carli ainda cabe recurso.