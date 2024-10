Prefeito de Veranópolis perde mandato por crimes ambientais

O prefeito de Veranópolis, Waldemar De Carli (MDB), perdeu seu mandato após a Justiça Estadual condená-lo por crimes ambientais. A ação civil foi iniciada em 2018 por irregularidades ambientais em um camping, localizado em Balneário do Arroio Retiro, interior do município. A Câmara de Vereadores decidiu nesta terça-feira (29/10) pela extinção do mandato do prefeito, e quem assume o cargo é o vice, Thomas Schiemann. Da decisão judicial da perda do mandato, ainda cabe recurso, no entendimento da defesa.