Diferença não é pecado. O avanço político que a eleição de Caxias do Sul pode possibilitar

A configuração dos atores eleitorais desta eleição à prefeitura de Caxias do Sul, com PT e PCdoB oferecendo apoio ao candidato Adiló Didomenico (PSDB) para "derrotar a extrema-direita", apoio que se confirmou decisivo para a vitória do tucano, permite no ambiente político caxiense um avanço na compreensão dos diferentes, de que diferença política não é pecado, e que a normalidade e a maturidade do raciocínio político devem ser conviver com ela com respeito, civilidade e fraternidade. Afinal, houve um bônus eleitoral para Adiló oferecido a ele por quem pensa diferente, ajudando na reeleição. Será um avanço ainda parcial, que não alcança todos os matizes políticos, mas que deve ampliar espaço para essa visão democrática. Tomara. Diferença política é o saudável exercício de pensar diferente.