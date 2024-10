Muita farpa e pouca proposta. O melhor foi o formato no último debate entre candidatos à prefeitura de Caxias do Sul

Até não se elevou ainda mais o tom no debate de encerramento da campanha em rádio e tevê, na RBS TV, nesta sexta-feira à noite, com agravamento dos ataques. Ainda bem, pois o ambiente chegou muito tenso à véspera de eleição. Porém, o encontro teve troca de farpas do início ao fim entre os dois candidatos que disputam neste domingo o segundo turno da eleição à prefeitura de Caxias do Sul, Maurício Scalco (PL) e Adiló Didomenico (PSDB), com praticamente nenhuma proposta para a cidade. Aprofundá-las, então, muito menos.