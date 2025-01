Líder da bancada do PL pede expulsão de Maurício Scalco do partido

Estabeleceu-se com força a crise no PL. O vereador Hiago Morandi (PL) protocolou nesta sexta-feira ofício ao presidente do diretório estadual do PL, Giovani Cherini, que assina como líder da bancada, pedindo a "imediata destituição" do presidente do partido em Caxias, Maurício Scalco, a "dissolução da comissão executiva provisória" local e a "aplicação da penalidade de expulsão" a Scalco. A medida é consequência da divisão da bancada do PL na votação para a presidência da Mesa, em que pelo menos dois vereadores do partido — Pedro Rodrigues e Sandro Fantinel — votaram a favor da chapa encabeçada pelo petista Lucas Caregnato. O próprio Hiago, mais o vereador Capitão Ramon e a vereadora Daiane Mello foram votos contrários à chapa para a presidência da Mesa. Horas depois, em entrevista ao portal Leouve, Scalco disse que a divisão na votação "foi um erro do líder do partido" (na verdade, líder da bancada, o próprio Hiago).