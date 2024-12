"Nem tão bom e nem tão ruim", avalia presidente da UAB, Valdir Walter, sobre Governo Adiló

Valdir Walter destaca que o próximo governo precisa olhar "urgentemente" para a questão da mobilidade urbana e saúde Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O fim do ano assinala o fim do primeiro Governo Adiló. O Mirante está ouvindo entidades representativas dos diversos segmentos econômicos e da população para registrar uma avaliação do primeiro governo a partir de diversos olhares, os desafios que os segmentos representados indicam, bem como expectativas diante do segundo governo, mais quatro anos que estão por começar, agora com um governo composto por uma aliança mais ampla de partidos e um novo vice-prefeito, Edson Néspolo.

A coluna ouviu UAB, Câmara de Indústria Comércio e Serviços (CIC), MobiCaxias, Sindiserv (o Sindicato dos Servidores Municipais) e o movimento Vivacidade. A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) foi convidada a avaliar o primeiro Governo Adiló e a externar demandas do segmento para o segundo governo, mas preferiu não se manifestar.

O presidente da União das Associações de Bairros (UAB), Valdir Walter, é um dos entrevistados pelo Pioneiro para avaliar o mandato de Adiló e destacar as expectativas para os anos subsequentes.

— O (primeiro) Governo Adiló não foi nem tão bom e nem tão ruim — entende Walter.

Contudo, ele frisa que o Executivo precisa olhar "urgentemente" para a questão da mobilidade urbana e saúde. Além disso, pontua a necessidade da construção da escola de Ensino Fundamental no loteamento Campos da Serra (Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonel Brizola), uma demanda aguardada há anos pelos moradores da região. Confira abaixo a entrevista completa. (Renata Oliveira Silva)

COMO FOI O PRIMEIRO GOVERNO

Valdir Walter: "O governo não foi nem tão bom e nem tão ruim. Um dos pontos negativos foi do secretariado que, por muitas vezes, não nos escutaram. Claro, a gente sabe que tem outros pontos aí que deixaram a desejar, mas a gente vai continuar cobrando nessa próxima gestão, porque é só assim que a gente consegue resolver os problemas da cidade. E os grandes problemas atualmente são o nosso perímetro urbano, o transporte, e a saúde".

PRINCIPAIS DESAFIOS

Valdir Walter: "Os desafios continuam os mesmos, que seriam a saúde e a malha viária de Caxias, que não comporta mais o que nós temos de automóveis e aí prejudica quem? O transporte coletivo urbano, que não anda, não vai, e aí cada vez se perde mais passageiro. O nosso grande sonho é que a BR-116, mesmo dentro da cidade, tenha algumas elevadas, porque é só assim que a gente vai abrir o trânsito em Caxias do Sul."

OUTRAS PRIORIDADES

Valdir Walter: "Além das questões já citadas, nós temos algumas regiões que necessitam de escola, de educação, não só escola normal, mas também creches. Esse também é o grande gargalo de Caxias do Sul, porque as mães saem para trabalhar e não têm com quem deixar os filhos. A escola da região do Campos da Serra também deve ser uma prioridade, a gente vem cobrando há 12 anos e, infelizmente, ainda não conseguimos tirar do papel."

PRÓXIMOS 4 ANOS