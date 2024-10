Cenário para o segundo turno da eleição para prefeito de Caxias do Sul ficou à feição para Adiló

Encerrada a apuração do primeiro turno de eleição para a prefeitura de Caxias do Sul, começa a busca de votos para a disputa da segunda rodada do pleito municipal. Apesar de Maurício Scalco (PL), candidato de uma aliança de partidos de direita, obter a maior votação nominal, com 89.260 votos, com 24.723 votos à frente de Adiló, o que corresponde a uma diferença de 10,54% sobre os votos válidos, a disputa ficou à feição para o prefeito. A condição de articulação para a conquista dos votos destinados neste domingo às outras duas candidaturas, que totalizam mais de 80 mil votos pairando no ar, é preferencialmente de Adiló. Primeiro, pela proximidade do MDB de Felipe Gremelmaier, muito maior com o PSDB do que com os partidos de direita. Existe uma aliança no governo do Estado, estiveram juntos em governos recentes em Caxias do Sul. Segundo, e o principal, numericamente falando: porque representantes importantes da aliança de direita desdenharam de Adiló criticando em determinados momentos que ele buscaria votos no campo político da esquerda se fosse para o segundo turno contra Scalco. Adiló buscará mesmo.