A votação em primeiro turno da eleição para a prefeitura de Caxias do Sul, em um dia de votação tranquila neste domingo, confirmou o perfil de predominância do eleitorado de direita no município. Os candidatos Maurício Scalco (PL), com 38,04% dos votos válidos, ou 89.260 votos, e Adiló Didomenico (PSDB), com 27,50%, ou 64.537 votos, credenciaram-se para disputar o segundo turno em 27 de outubro.