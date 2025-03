Prefeitura de Caxias vai contratar empresa para realizar estudos arqueológicos na área do aeroporto de Vila Oliva

A prefeitura de Caxias vai contratar uma empresa para realizar os estudos arqueológicos complementares no terreno do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias. A expectativa é encaminhar os trâmites para o contrato nos próximos dois meses.

O levantamento complementar é uma exigência do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) , que considerou insuficiente a análise realizada inicialmente. A área de Vila Oliva é conhecida por ter concentrado abrigos subterrâneos de tribos indígenas.

Segundo o secretário do Planejamento de Caxias, Marcus Vinicius Caberlon, o estudo precisa ser realizado antes das obras de construção do aeroporto. Apesar disso, ele avalia que há tempo hábil, uma vez que os trâmites para liberação de recursos pelo governo federal vão demandar tempo, mesmo que o projeto entre no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ainda em março. A inclusão no PAC é um requisito para o repasse. Depois, ainda haverá a licitação para a obra.