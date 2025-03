Vereadora sugere que escolas de Caxias tenham exemplares do livro "Ainda Estou Aqui"

A conquista do Oscar de Melhor Filme Internacional por "Ainda Estou Aqui" repercutiu entre os vereadores de Caxias do Sul na primeira sessão após a premiação em Hollywood. A vereadora Rose Frigeri (PT) fez um voto de louvor à vitória brasileira, enquanto Claudio Libardi (PCdoB) destacou a presença da caxiense Juliana Capelini na equipe do filme, como produtora executiva.

Já Andressa Marques (PCdoB) afirmou que vai propor uma indicação ao município para adquirir ao menos um exemplar por escola do livro de Marcelo Rubens Paiva, que serviu de inspiração ao filme. Ela também sugeriu que a Câmara realize ações no fim do mês, quando o início do regime militar completa 61 anos.