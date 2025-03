Lar da Velhice São Francisco de Assis, em Caxias do Sul, receberá mais R$ 300 mil até maio

O Lar da Velhice São Francisco de Assis deve receber até maio mais R$ 300 mil para a continuidade das obras de reforma da instituição . O montante tem origem em emenda parlamentar indicada pelo deputado Maurício Marcon (Podemos). Também já foram anunciados outros R$ 500 mil destinados pelo gabinete do deputado federal Afonso Motta (PDT).

O Lar da Velhice também já captou R$ 2,1 milhões via declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, que são repassados via Fundo Municipal do Idoso. A instituição tem ainda outros projetos cadastrados para captar mais R$ 2 milhões.