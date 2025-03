Estudantes da área agrícola de São Francisco de Paula terão aumento no auxílio

Estudantes de cursos agrícolas de São Francisco de Paula passarão a receber R$ 250 de bolsa-auxílio do município . É um aumento de R$ 50 em relação ao valor praticado até então. A nova lei já está em vigor.

Além de reajustar o valor, a alteração da legislação também flexibilizou o acesso ao benefício. Agora, não é mais necessário residir na área rural e ter ao menos 70% da renda familiar proveniente da agricultura. No entanto, é preciso morar há pelo menos três anos no município e estar matriculado no ensino técnico na área agrícola.