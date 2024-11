Após nova decisão da Justiça, Veranópolis saberá nesta segunda-feira quem ficará no cargo de prefeito

O prefeito de Veranópolis, Waldemar De Carli (MDB), pode perder novamente o cargo nesta segunda-feira (18). A situação ocorre depois da nova decisão da Justiça Eleitoral do município, que não acolheu no mérito o mandado de segurança contra decreto da Câmara de Vereadores que extinguia o mandato do emedebista. O prefeito foi condenado por crime ambiental, ainda em outubro de 2024, em decisão transitada em julgado, o que levou a juíza eleitoral de Veranópolis, Vanessa Nogueira Antunes Ferreira, a noticiar essa situação à Câmara, que então aprovou o decreto. No dia seguinte, a defesa do prefeito entrou com mandado de segurança na 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que foi acolhido, e, com isso, De Carli retornou ao cargo.