Já que existe CPI na Câmara de Caxias do Sul, não é lógico barrar informações

A CPI dos Serviços Funerários, bem ou mal, reuniu o número de assinaturas necessário para sua criação, com o objetivo de, como o nome diz, investigar a concessão de serviços funerários em Caxias do Sul. Na sua constituição, a correlação de forças políticas definiu cinco vereadores próximos ou da base do governo, dois do PT e três dos partidos de direita que, majoritariamente, propuseram a CPI. Na comissão, porém, eles estão em minoria.