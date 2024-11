CPI dos serviços funerários, em Caxias, precisará ser finalizada ainda nesta legislatura 

A CPI dos serviços funerários, bandeira levantada durante toda a campanha pelo ex-candidato à prefeitura de Caxias do Sul Maurício Scalco (PL), precisa ser encerrada até o fim deste ano legislativo, em 31 de dezembro, coincidindo com o fim da atual legislatura. De acordo com informações da assessoria da Câmara de Vereadores, a comissão precisará ser finalizada até o dia 31 de dezembro de 2024, último dia da atual legislatura. No entanto, as atividades ainda nem foram iniciadas.