Decisão Notícia

Após suspensão de edital dos serviços funerários pela Justiça, prefeitura de Caxias decide reiniciar processo

Município tinha até segunda-feira (28) para contestar decisão liminar da 2ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública, o que foi feito, mas, segundo procurador-geral, seguir com recursos seria mais demorado do que recomeçar as etapas

29/10/2024 - 17h27min