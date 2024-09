Justiça concede liminar e suspende edital para concessão de serviços funerários de Caxias do Sul

Cerca de 20 dias depois da publicação, o edital para a concessão de serviços funerários de Caxias do Sul foi suspenso de forma liminar pela Justiça, nesta quarta-feira (18). A decisão da juíza Maria Cristina Rech, da 2ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública, é baseada na falta de apresentação de um estudo técnico preliminar e também leva em conta o prazo de cinco dias consecutivos, estipulado no documento, para que a vencedora instale sede, com apresentação de alvará, e identificação de equipe. No entendimento da magistrada, o critério tira a isonomia entre as possíveis concorrentes.