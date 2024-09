A administração de Caxias abriu prazo, nesta quinta-feira (29), para o credenciamento de empresas interessadas em prestar serviços funerários no município. A publicação do edital ocorre após um longo processo que envolveu a elaboração de nova legislação, formatação da proposta de serviço mínimo na cidade e debate com a comunidade. As funerárias interessadas serão conhecidas no dia 15 de outubro.